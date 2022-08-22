«Рома» с минимальным счётом обыграла новичка Серии А «Кремонезе»

Сегодня, 22 августа, в матче 2-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Рома» принимала новичка лиги «Кремонезе» (Кремона). Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч на 65-й минуте с передачи капитана «Ромы» Лоренцо Пеллегрини забил английский защитник команды Крис Смоллинг. Бывший футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов, ныне выступающий за римлян, провёл весь матч на скамейке запасных.
«Рома» нанесла больше ударов в створ, чем «Кремонезе» (12-3), однако уступила по владению мячом (49% на 51% игрового времени).
Таким образом, после двух туров Серии А «Рома» набрала шесть очков, «Кремонезе» — ноль. В следующем матче римляне встретятся с туринским «Ювентусом», а кремонцы — с «Торино».
- 22 августа 2022
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