Воспитанник ЦСКА Олейников высказался об игре против бывшей команды в составе «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников поделился эмоциями от игры 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:4). Напомним, футболист является воспитанником московского клуба.
«Рад сыграть на «ВЭБ Арене». Во-первых, сыграл против бывшей команды, были очень положительные эмоции до начала матча. Пообщались с ребятами, с Костей Кучаевым, Федей Чаловым. Никто не подкалывал, просто поговорили, узнали, как у кого дела.
Тем более это мой первый официальный матч против большой команды. Хотя после матча есть опустошение, потому что проиграли и не набрали очки», — сказал Олейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
ЦСКА в шести матчах набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (8) — на восьмом месте.
- 22 августа 2022
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