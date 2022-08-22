Тен Хаг объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе «МЮ» на матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об отсутствии португальского нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе команды на матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 с «Ливерпулем».
«Ливерпуль» — отличная команда, которая умеет владеть мячом, и нам нужно прессинговать их. Для этого нам необходимо много энергии, поэтому на поле выйдут Рашфорд, Санчо и Эланга», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
Матч 3-го тура чемпионата Англии сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»
- 22 августа 2022
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