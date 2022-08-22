Тен Хаг: Каземиро — именно тот игрок, которого «Манчестер Юнайтед» искал летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника мадридского «Реала» Каземиро в стан «красных дьяволов».



«Каземиро — это цемент между камнями. Он — именно то, что мы искали летом. Я действительно рад его переходу», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Ранее сообщалось, что за 30-летнего Каземиро «Реал» получит € 60 млн, ещё € 10 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. За мадридский клуб полузащитник всего провёл 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. В составе «Реала» Каземиро пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз — победителем клубного чемпионата мира.

Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»: