«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении контракта с Каземиро
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«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о заключении контракта с бразильским полузащитником Каземиро. Соглашение 30-летнего футболиста с манкунианцами рассчитано до июня 2026 года и включает опцию продления на один сезон.
«Официально: добро пожаловать в «Юнайтед», Каземиро», — говорится в сообщении пресс-службы «красных дьяволов».
Напомним, Каземиро выступал за мадридский «Реал» с 2013 года. Всего бразильский полузащитник принял участие в 336 матчах за испанский клуб, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Также Каземиро играл в составе «Сан-Паулу» и «Порту». С 2011 года футболист вызывается в сборную Бразилии. В составе национальной команды Каземиро — обладатель Кубка Америки (2019).
Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»
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