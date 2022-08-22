Каземиро прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился впечатлениями от перехода в английский клуб.



«Возможность начать новый сезон в «Манчестер Юнайтед» и в АПЛ невероятно интригует. На протяжении карьеры я работал со многими прекрасными тренерами, и, встретившись с Эриком тен Хагом, пообщавшись с ним, я понял, что очень хочу сотрудничать с ним, с персоналом клуба и новыми партнёрами по команде.



Я завершаю прекрасное путешествие в Мадриде и начинаю другое в Манчестере. Как никогда полон решимости побеждать в матчах, выигрывать трофеи и радовать болельщиков, принося успех этому великому клубу. Представлять «Манчестер Юнайтед» — большая честь, и я готов на всё, чтобы помочь команде реализовать наши общие амбиции», — приводит слова Каземиро пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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