Каземиро прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился впечатлениями от перехода в английский клуб.
«Возможность начать новый сезон в «Манчестер Юнайтед» и в АПЛ невероятно интригует. На протяжении карьеры я работал со многими прекрасными тренерами, и, встретившись с Эриком тен Хагом, пообщавшись с ним, я понял, что очень хочу сотрудничать с ним, с персоналом клуба и новыми партнёрами по команде.
Я завершаю прекрасное путешествие в Мадриде и начинаю другое в Манчестере. Как никогда полон решимости побеждать в матчах, выигрывать трофеи и радовать болельщиков, принося успех этому великому клубу. Представлять «Манчестер Юнайтед» — большая честь, и я готов на всё, чтобы помочь команде реализовать наши общие амбиции», — приводит слова Каземиро пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
- 22 августа 2022
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