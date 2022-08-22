Зарема Салихова: «Спартак» — это один раз и навсегда

Бывший член совета директоров московского «Спартака» Зарема Салихова рассказала о впечатлениях от работы в команде.
«Спартак» — это один раз и навсегда. Это люди, это дом, религия, это культурный код и место, которое не прощает трусость, слабость или безволие.
В «Спартаке» можно успешно работать, только если знаешь, зачем ты сюда пришёл, если видишь цель и возможности. К сожалению, я не вижу возможностей, не вижу ресурсов что-то изменить. Столько раз мы посылали письма с предложениями мероприятий по поддержке футбола в России, подсвечивали острые проблемы, которые надо оперативно решить. Всё тщетно», — приводит слова Салиховой Осторожно Media.
Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций «Спартака», после чего Леонид Федун, муж Салиховой, покинул пост президента команды. В июне новым главным тренером команды стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль, в середине июля клуб покинул спортивный директор Лука Каттани. На данный момент «Спартак» с 13 очками занимает второе место в РПЛ.
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