Сунесс: Каземиро играл с великими, но никогда не был великим. Ему повезло попасть в «Реал»

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением о переходе полузащитника Каземиро в «Манчестер Юнайтед».



«Манчестер Юнайтед» получил просто стабильного парня. Каземиро играл с великими, но он не великий футболист и никогда им не был. Я вижу в нём стабильность, которая поможет команде стать более уверенной в полузащите. Не думаю, что у него широкий диапазон навыков, но он заставит других играть.



Ему 30 лет, и за него заплатили слишком много. Это снова старый добрый «Манчестер Юнайтед», который готов переплачивать за футболистов. Но я не думаю, что он сделает их лучше. Мне кажется, ему повезло попасть в такую команду, как «Реал». Я никогда не ожидал с нетерпением возможности посмотреть на его игру, в отличие от того же Бензема или других футболистов «Реала». Не думаю, что за ним действительно интересно наблюдать», — приводит слова Сунесса talkSPORT.

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