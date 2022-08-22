В эти минуты в матче 3-го тура турецкой Суперлиги сезона-2022/2023 «Фенербахче» (Стамбул) играет с клубом «Адана Демирспор» (Адана). Встреча проходит на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Российский нападающий Артём Дзюба забил гол в дебютном матче за «Адана Демирспор».



К 70-й минуте встречи счёт — 3:2 в пользу «Фенербахче». Нападающий Артём Дзюба и защитник Ярослав Ракицкий появились на поле с первых минут.



На 20-й минуте встречи эквадорский нападающий хозяев Эннер Валенсия реализовал пенальти, назначенный за нарушение правил на его одноклубнике Линкольне. На 41-й минуте после перехвата в центре поля эквадорец оформил дубль. В начале второго тайма словенский хавбек «Фенербахче» Миха Зайц сделал счёт крупным — 3:0. Однако на 56-й минуте хавбек «Адана Демирспор» Юнес Беланда забил первый ответный гол, реализовав пенальти. А через 10 минут Артём Дзюба завершил атаку своей команды, катнув мяч в пустые ворота с линии — 3:2 в пользу «Фенера».



Напомним, после двух сыгранных туров у «Адана Демирспор» два очка в чемпионате Турции, у «Фенербахче» — четыре, клуб Дзюбы и Ракицкого возглавлял турнирную таблицу.