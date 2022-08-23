Федун ушёл из «Спартака»! Обзор 6-го тура РПЛ с Тимуром Лепсая

Представляем 15-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и наш гость — футбольный функционер Тимур Лепсая, обсуждают 6-й тур РПЛ.



Выясняем, почему стратегия «Локомотива» не работает, как уход Федуна скажется на «Спартаке». Резюмируем, что ЦСКА в порядке, но «Зенит» всё-таки сильнее всех.



Наш подкаст теперь можно слушать!

Таймкоды:



0.00 — всем привет! У нас гость

00:29 — 08:29 — говорим о «Локомотиве», Тимур и Андрей не понимают смысла немецкой стратегии

08:29 — 34:24 — говорим о дерби «Спартака» и «Динамо», а ещё обсуждаем уход Федуна!

34:24 — ЦСКА очень хорош, но «Зенит» всё-таки чемпион