«Ливерпуль» впервые потерпел поражение в матче АПЛ в 2022 году

«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась в пользу хозяев со счётом 2:1.

Таким образом, мерсисайдский клуб потерпел первое поражение в АПЛ в текущем календарном году. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии длилась на протяжении 21 матча. Последний раз подопечные Юргена Клоппа проигрывали в английской Премьер-лиге 28 декабря 2021 года. Тогда соперником «Ливерпуля» был «Лестер Сити», одержавший победу со счётом 1:0.

«Манчестер Юнайтед» набрал три очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. «Ливерпуль» (2) — на 16-м месте.