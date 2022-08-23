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«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу под руководством Эрика тен Хага

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу под руководством Эрика тен Хага
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«Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:1). Эта победа стала первой для манкунианского клуба под руководством нидерландского специалиста Эрика тен Хага.

Напомним, 52-летний специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в июне 2022 года. Ранее тен Хаг руководил такими командами, как «Утрехт», «Аякс», а также был помощником главного тренера в «Твенте» и ПСВ.

«Манчестер Юнайтед» набрал три очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» (2) — на 16-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал», в трёх матчах набравший девять очков. В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном», а «Ливерпуль» проведёт встречу с «Борнмутом».

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