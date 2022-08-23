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Эрик тен Хаг прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем»

Эрик тен Хаг прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результат матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:1).

«Мы можем говорить о тактике, но дело в отношении. Между игроками была связь, был боевой дух. В такие моменты вы видите, чего они могут достичь.

Я сказал футболистам, что они должны действовать, а не много говорить. Я сказал: «Убедитесь, что вы действуете как команда, сражайтесь и будьте храбрыми». Иногда нападающие думают, что не могут растрачивать энергию понапрасну, потому что должны беречь её для атак. Но в настоящее время я требую налаживания связей. Я рад, что Рашфорд и Санчо забили голы», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал три очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. «Ливерпуль» (2) — на 16-м месте.

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