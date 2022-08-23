«Марсель» близок к подписанию Эрика Бейи

Французский «Марсель» близок к подписанию ивуарийского защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Бейи, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, бело-голубые уже достигли договорённости с «красными дьяволами», осталось утвердить условия контракта с игроком. «Марсель» возьмёт 28-летнего Бейи в аренду с обязательным выкупом перед следующим сезоном в случае, если клуб попадёт в Лигу чемпионов. Защитник может отправиться во Францию уже завтра.

Бейи перешёл в «Манчестер Юнайтед» из испанского «Вильярреала» летом 2016 года за € 38 млн. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 6 млн.

За манкунианцев Эрик провёл 113 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.