Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду отказался пожать руку Каррагеру перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Роналду отказался пожать руку Каррагеру перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не стал жать руку бывшему защитнику «Ливерпуля» Джейми Каррагеру перед матчем 3-го тура английской Премьер-лиги.

Инцидент произошёл за несколько минут до начала встречи «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» (2:1) на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Каррагер вместе с легендами манкунианского клуба Гари Невиллом и Роем Кином выполнял обязанности эксперта спортивного телеканала рядом с полем. Роналду подошёл к ним, проигнорировал попытку Каррагера пожать ему руку и обнял Невилла. Позже португалец повторно не ответил на приветствие экс-игрока «Ливерпуля» и обошёл его, чтобы поздороваться с Кином. После этого Роналду вернулся на разминку.

Напомним, Каррагер неоднократно критиковал Роналду с момента возвращения футболиста в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.

«Ливерпуль» катится всё ниже. «Манчестер Юнайтед» даже Роналду не потребовался «Ливерпуль» катится всё ниже. «Манчестер Юнайтед» даже Роналду не потребовался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022