Роналду отказался пожать руку Каррагеру перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не стал жать руку бывшему защитнику «Ливерпуля» Джейми Каррагеру перед матчем 3-го тура английской Премьер-лиги.
Инцидент произошёл за несколько минут до начала встречи «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» (2:1) на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Каррагер вместе с легендами манкунианского клуба Гари Невиллом и Роем Кином выполнял обязанности эксперта спортивного телеканала рядом с полем. Роналду подошёл к ним, проигнорировал попытку Каррагера пожать ему руку и обнял Невилла. Позже португалец повторно не ответил на приветствие экс-игрока «Ливерпуля» и обошёл его, чтобы поздороваться с Кином. После этого Роналду вернулся на разминку.
Напомним, Каррагер неоднократно критиковал Роналду с момента возвращения футболиста в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.
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