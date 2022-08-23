Клопп: «Ливерпуль» должен был выиграть у «МЮ». Знаю, что это звучит смешно, но это так

55-летний немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», высказался о поражении в выездном матче 3-го тура чемпионата Англии от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Игроки «Манчестер Юнайтед» были очень агрессивны в начале, было ясно, что произойдёт дальше. Они были более настойчивы, чем мы, и смогли навязать нам свой футбол сразу после забитого мяча. «Ливерпулю» к тому же не везло в некоторых ситуациях, было бы весьма кстати сравнять счёт к концу первого тайма.

После того как мы отыграли один мяч, мы свалились в лихорадочную игру, у нас было огромное количество ударов для такого выездного матча с таким соперником. Мы должны были использовать моменты во втором тайме, но нельзя не отметить и спасение де Хеа. Однозначно это не тот результат, на который мы рассчитывали. Это было далеко не идеальное выступление, было ясно, что «Юнайтед» будет атаковать, но мы всё равно оказались не готовы к этому.

У нас сложная ситуация с травмами, мы пережили неделю с обоймой в 14-15 игроков и теперь должны убедиться, что они не получили травм. Мы должны были выиграть эту игру, я знаю, это звучит смешно, но это так. Меня беспокоит текущая ситуация, но всё есть так, как есть. Сейчас мы должны думать о «Борнмуте» и Ньюкасле», — цитирует Клоппа BBC Sports.

Напомним, «Ливерпуль», набрав два очка в трёх матчах, занимает лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.