Бруну Фернандеш высказался о будущем Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

27-летний португальский хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после встречи 3-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:1) высказался о будущем в клубе своего соотечественника – Криштиану Роналду.

«Существует много предположений, но нет никого лучше Криштиану, кто мог бы рассказать об этом. Может, я и знаю кое-что, но это не моё дело. Роналду спокоен, он хорошо поработал на этой неделе, он делал свою работу так, как делал, и будет продолжать это делать. На данный момент он игрок «Юнайтед», я не знаю о его будущем, уйдёт ли он или останется. Как он сказал, он скоро всё расскажет, и у вас будет задать ему вопросы лично.

Я не думаю, что до сих пор кто-то в «Манчестер Юнайтед» против того, чтобы Криштиану остался. Он может продолжать играть на высоком уровне и забивать много голов, но всё это лишь его дело. Мы должны уважать любое его решение. Если Криштиану собирается остаться, мы будем рады этому, если он собирается уйти, потому что считает, что так будет лучше для него, я лично буду рад за него», — цитирует Фернандеша Mirror со ссылкой на Eleven Sports.

Напомним, в прошедшем матче с «Ливерпулем» Роналду появился на поле лишь на 86-й минуте и не отметился результативными действиями.