Криштиану Роналду отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем»

37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в социальных сетях опубликовал сообщение, посвящённое победе «манкунианцев» над «Ливерпулем» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Англии.

«Отличная работа! Спасибо за поддержку, всем кто пришёл на «Олд Траффорд», — гласит публикация Роналду в одной из социальных сетей.

В прошедшем матче с «Ливерпулем» Криштиану Роналду появился на поле лишь на 86-й минуте и не отметился результативными действиями. «Манчестер Юнайтед» благодаря этой победе над «Ливерпулем» сумел подняться с последнего места в турнирной таблице на 14-ю позицию. В следующем туре соперником «манкунианцев» станет «Саутгемптон», матч пройдёт в субботу, 27 августа.