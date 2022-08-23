Криштиану Роналду отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем»
Поделиться
37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в социальных сетях опубликовал сообщение, посвящённое победе «манкунианцев» над «Ливерпулем» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Англии.
«Отличная работа! Спасибо за поддержку, всем кто пришёл на «Олд Траффорд», — гласит публикация Роналду в одной из социальных сетей.
В прошедшем матче с «Ливерпулем» Криштиану Роналду появился на поле лишь на 86-й минуте и не отметился результативными действиями. «Манчестер Юнайтед» благодаря этой победе над «Ливерпулем» сумел подняться с последнего места в турнирной таблице на 14-ю позицию. В следующем туре соперником «манкунианцев» станет «Саутгемптон», матч пройдёт в субботу, 27 августа.
Комментарии
- 23 августа 2022
-
04:24
-
04:11
-
03:47
-
03:36
-
03:21
-
03:03
-
02:44
-
02:17
-
02:02
-
01:29
-
01:18
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:36
-
00:30
-
00:20
-
00:14
-
00:06
-
00:05
- 22 августа 2022
-
23:53
-
23:51
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:28
-
23:16
-
23:11
-
23:10
-
22:54
-
22:53
-
22:26
-
22:17
-
22:02
-
21:46
Партнерский контент