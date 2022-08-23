Салах сравнялся с Джеррардом по голам за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге

30-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах близок к покорению впечатляющего статистического достижения в рамках английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Wiiliam Hill в «Твиттере».

Как отмечает источник, благодаря забитому мячу в матче третьего тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2) Салах сравнялся с рекордсменом «мерсисайдцев» Стивеном Джеррардом по голам в этом турнире. У обоих – по 120 голов в английской Премьер-лиге.

Напомним, Салах стал игроком «Ливерпуля» в июле 2017 года, перейдя из итальянской «Ромы» за € 42 млн. С тех пор за английский клуб он провёл 258 матчей во всех турнирах, забив 159 мячей и отдав 64 результативные передачи. У Джеррарда – 186 голов и 154 ассиста в 710 встречах.