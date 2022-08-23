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«Шахтёр» объявил о подписании бразильского защитника ПАОКа

«Шахтёр» объявил о подписании бразильского защитника ПАОКа
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27-летний бразильский крайний защитник греческого ПАОКа Лукас Тейлор пополнил состав донецкого «Шахтёра». Об этом сообщает пресс-служба «горняков» на официальном сайте клуба.

Переход осуществлён на правах годичной аренды. О возможном праве или обязательстве выкупа игрока не сообщается.

Бразильский правый латераль Тейлор уже выступал в чемпионате Украины – в период с 2020 по 2021 год он играл за «Днепр-1», а ещё ранее – с 2018 по 2019 года, он был арендован «Львовом» у «Палмейраса». Всего за карьеру он сменил уже 13 клубов, а продать его удалось лишь единожды – португальский «Эшторил» заработал на его продаже лишь € 5 тыс., а во всех остальных случаях он уходил в аренду или на правах свободного агента.

Всего за карьеру Тейлор провёл 115 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и 10 результативными передачами. Его стоимость оценивается в € 800 тыс.

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