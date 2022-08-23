«Шахтёр» объявил о подписании бразильского защитника ПАОКа

27-летний бразильский крайний защитник греческого ПАОКа Лукас Тейлор пополнил состав донецкого «Шахтёра». Об этом сообщает пресс-служба «горняков» на официальном сайте клуба.
Переход осуществлён на правах годичной аренды. О возможном праве или обязательстве выкупа игрока не сообщается.
Бразильский правый латераль Тейлор уже выступал в чемпионате Украины – в период с 2020 по 2021 год он играл за «Днепр-1», а ещё ранее – с 2018 по 2019 года, он был арендован «Львовом» у «Палмейраса». Всего за карьеру он сменил уже 13 клубов, а продать его удалось лишь единожды – португальский «Эшторил» заработал на его продаже лишь € 5 тыс., а во всех остальных случаях он уходил в аренду или на правах свободного агента.
Всего за карьеру Тейлор провёл 115 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и 10 результативными передачами. Его стоимость оценивается в € 800 тыс.
- 23 августа 2022
-
05:38
-
05:23
-
04:53
-
04:38
-
04:24
-
04:11
-
03:47
-
03:36
-
03:21
-
03:03
-
02:44
-
02:17
-
02:02
-
01:29
-
01:18
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:36
-
00:30
-
00:20
-
00:14
-
00:06
-
00:05
- 22 августа 2022
-
23:53
-
23:51
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:28
-
23:16
-
23:11
-
23:10
-
22:54
-
22:53