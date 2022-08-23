Sky Sports пришлось извиняться за речь тен Хага после победы «МЮ» над «Ливерпулем»

Сотрудникам популярного спортивного вещателя Sky Sports пришлось принести извинения телезрителям за нецензурную речь главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага после победы над «Ливерпулем» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Англии, сообщает The Sun.

«Как вы видите, мы привносим настрой на поле. Была связь. Там был боевой дух. Вы можете видеть, чего они могут достичь, потому что они, чёрт возьми (в оригинале используется более грубое слово. – Прим. «Чемпионата»), могут играть в футбол!» — сказал тен Хаг в эфире Sky Sports.

Ведущий Sky Sports Дэвид Джонс поспешил вмешаться и извиниться за нецензурную лексику, попавшую в эфир.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который освещал игру в качестве эксперта вместе с Роем Кином и Джейми Каррагером, тем не менее, насладился промахом в эфире. Он в шутку ответил: «Мне это очень понравилось! Можно нам ещё такого!?»

Напомним, «Манчестер Юнайтед» благодаря этой победе над «Ливерпулем» сумел подняться с последнего места в турнирной таблице на 14-ю позицию. В следующем туре соперником «манкунианцев» станет «Саутгемптон», матч пройдёт в субботу, 27 августа.