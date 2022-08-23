Дарио Срна: игроки могут на час-два забыть о происходящем в Украине и играть в футбол

Бывший защитник «Шахтёра» Дарию Срна, ныне занимающий должность клубного директора по футболу, высказался о возвращении чемпионата Украины.

«Во-первых, я очень рад восстановлению чемпионата Украины, но с другой стороны очень насторожен. Ситуация в Украине непонятная.



Этим мы покажем всем людям, что мы такие же, как они. У нас много фанатов. Можно сказать, мы все живем ради того момента, когда „Шахтёр“ забьет первый гол. Эти люди имеют право быть счастливыми..

Наши игроки тренируются, невзирая ни на что. Футболисты могут забывать на час-два о происходящей ситуации и играть в футбол.



Конечно, игроки боятся возвращаться в Украину, но вы должны понимать, что они возвращаются домой. Нельзя купить это чувство. Это что-то невероятное – ты ждёшь этого момента", — приводит слова Срна BBC.

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