Шевченко: благодарю Зеленского за честь быть лауреатом премии «Легенда Украины»

Бывший прославленный украинский нападающий Андрей Шевченко, получивший «Золотой мяч» в 2004 году и ставший лауреатом премии «Национальная легенда Украины», прокомментировал данное событие.

«Благодарю Владимира Зеленского за честь быть награждённым отличием «Национальная легенда Украины».

В это тяжёлое время для меня очень важно быть вместе с Украиной. Основное сокровище нашей страны – это наш народ, наше достоинство, наше несокрушимость», — написал Андрей Шевченко в одной из социальный сетей.

Напомним, в ноябре 2021 года Андрей Шевченко дебютировал в роли главного тренера в клубном футболе – он возглавил итальянский «Дженоа». Он не сумел поднять команду из зоны вылета, одержав лишь одну победу в 11 матчах. Уже через два месяца, в январе 2022 года, он был уволен и с тех пор находится в поиске работы.

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