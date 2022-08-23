«Челси» начал переговоры о переходе Рафаэла Леау

Лондонский «Челси» заинтересован в трансфере нападающего «Милана» Рафаэла Леау и уже начал переговоры с итальянский клубом о переходе футболиста, сообщает Football.London.

По сведениям источника, главный тренер «Челси» Томас Тухель надеется заполучить Леау до закрытия летнего трансферного окна.

Также сообщается, что английский клуб рассматривает возможность включения в сделку по переходу португальца одного или нескольких своих футболистов.

Напомним, Рафаэл Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года, перейдя из «Лилля». В прошедшем сезоне Серии А португалец провёл за «Милан» 34 матча, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 70 млн.

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