«Челси» начал переговоры о переходе Рафаэла Леау
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Лондонский «Челси» заинтересован в трансфере нападающего «Милана» Рафаэла Леау и уже начал переговоры с итальянский клубом о переходе футболиста, сообщает Football.London.
По сведениям источника, главный тренер «Челси» Томас Тухель надеется заполучить Леау до закрытия летнего трансферного окна.
Также сообщается, что английский клуб рассматривает возможность включения в сделку по переходу португальца одного или нескольких своих футболистов.
Напомним, Рафаэл Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года, перейдя из «Лилля». В прошедшем сезоне Серии А португалец провёл за «Милан» 34 матча, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 70 млн.
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