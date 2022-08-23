Ротен отреагировал на слухи о том, что Мбаппе попросил продать Неймара

Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен прокомментировал слухи о том, что нападающий «Пари-Сен-Жермен» Килиан Мбаппе попросил продать Неймара.

«Мбаппе ничего не просил. Это ясное дело. Я знаю Килиана чуть-чуть больше, чем большинство людей, и, поверьте мне, он бы никогда себе такого не позволил. Мбаппе хотел в другой спортивный проект, поэтому клубу потребовалось много времени, чтобы уговорить его остаться в Париже. Перед обсуждением нового контракта катарцы говорили Мбаппе, что этот проект будет без Неймара, потому что они не хотели держать его по некоторым причинам, скажем так. В итоге Неймар оказался никому не нужным, топ-клубы не хотели его. Но он привёл себя в порядок, набрал физическую форму и вышел на свой пик. Впереди чемпионат мира, он старается, и мы должны считаться с этим», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мбаппе попросил продать Неймара из-за конфликта с бразильцем.

Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе