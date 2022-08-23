Каземиро: я никогда и не мечтал о таком прощании с «Реалом»

Бразильский полузащитник Каземиро, подписавший контракт с английским «Манчестер Юнайтед», поделился эмоциями от церемонии прощания с мадридским «Реалом».
«Правда в том, что я никогда не мечтал о таком прощании с «Реалом». Никогда. Простите за эмоции, которые мне не удалось сдержать. Благодарю вас от всего сердца за такую большую любовь. Мадридист уходит. Удачи всем. Халла Мадрид», — написал Каземиро в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что за 30-летнего Каземиро «Реал» получит € 60 млн, ещё € 10 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. За «сливочных» у Каземиро в общей сложности 336 матчей, 31 мяч и 29 голевых передач. Вместе с «Реалом» он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз — победителем клубного чемпионата мира.
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