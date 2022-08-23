Защитник «Ливерпуля» Робертсон: два очка в трёх матчах — не тот старт, которого мы хотели

Крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон после поражения своего клуба в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2), прокомментировал начало сезона для «мерсисайдцев».

«Явно не супер. Определённо, это было не то начало сезона, которое мы хотели, оно было очень плохим. Мы снова пропустили быстрый гол, мы снова начали медленно, и это то, что нужно изменить. Мы не можем продолжать идти внизу таблицы. Наверное, во время разминки перед матчей с „МЮ“ атмосфера была самая тихая, что я когда-либо слышал на этом стадионе.

Так что, как я уже сказал, два очка из девяти — это не тот старт, которого мы хотели. Нам нужно очень быстро наладить наши выступления индивидуальные и командные. Нам нужно дать себе толчок на старте сезона", — приводит слова Робертсона официальный сайт «Ливерпуля».

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