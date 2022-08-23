Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в матче с «Кремонезе»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы своего клуба в матче 2-го тура Серии А с «Кремонезе» (1:0).
«Мы столкнулись с действительно впечатляющей командой, которая упорно сопротивлялась. Также поздравляю судью, он провёл отличную игру. Когда у тебя есть шансы, но ты не забиваешь, я не скажу, что появляется страх, но давление определённо присутствует. В последние 10-15 минут «Кремонезе» был очень опасен при стандартах, так что мы добыли три важных очка.
Новые трансферы? Директор и владельцы знают, чего я хочу. Проблемы с Вейналдумом, а теперь и с Дзаньоло — лишние. Мы все работаем и найдём лучшее решение», — приводит слова Моуринью Football Italia.
После двух туров чемпионата «Рома» набрала шесть очков и занимает третье место в таблице, уступая «Интеру» и «Наполи» по дополнительным показателям.
Фанаты «Ромы» приветствуют Жозе Моуринью в Риме
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