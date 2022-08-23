Бывший капитан «Рубина» и «Ростова»: Дзюбе трудно будет стать звездой в Турции
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Легенда казанского «Рубина» Сесар Навас высказался о перспективах форварда Артёма Дзюбы в Турции. 34-летний футболист перешёл в «Адана Демирспор» и уже забил за команду первый мяч.
«Дзюба обязательно себя проявит, он очень хороший игрок. Но стать звездой в другой стране в 34 года тяжело. В этом возрасте футболист обычно помогает своим товарищам по команде и тренеру, делает окружающих лучше. В чём я точно уверен — Дзюба забьёт ещё много голов», — сказал Навас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Дзюба всю карьеру провёл в России, выступая за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Зенит». Соглашение нападающего с санкт-петербургской командой истекло 30 июня и не было продлено.
Полное интервью с Сесаром Навасом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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