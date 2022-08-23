Сесар Навас: странно и тяжело видеть «Рубин» в Первой лиге

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас высказал мнение о вылете казанской команды в Первую лигу.

«Это очень неожиданная ситуация. «Рубин» демонстрировал высокий уровень игры, пока легионеры не решили покинуть команду. Клуб приложил большие экономические усилия, чтобы приобрести этих игроков, и возлагал на них серьёзные надежды. Естественно, что их потеря отразилась на выступлениях «Рубина». В идеале хотелось бы иметь базу молодых, перспективных россиян, но заменить иностранцев без потери качества было очень сложно.

Странно и тяжело видеть «Рубин» в Первой лиге, но в жизни иногда приходится учиться на трудных и болезненных ситуациях. Нам всем нужно много работать, ещё усерднее, чем когда-либо, чтобы вернуть команду в РПЛ», — сказал Навас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

42-летний Навас выступал за «Рубин» с 2009-го по 2015-й, а также с 2017 по 2019 год. В 255 матчах за команду испанский защитник забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Вместе с «Рубином» Навас выиграл четыре трофея.

Полное интервью с Сесаром Навасом читайте здесь.