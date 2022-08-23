Сесар Навас: Федун — большой футбольный фанат

Бывший капитан «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас поделился эмоциями от новости недели в Российской Премьер Лиге — уходе из «Спартака» Леонида Федуна после 18 лет правления.

«Федун столько лет руководил «Спартаком», что представить без него клуб странно. Я точно не знаю, каким он был президентом, потому что никогда там не играл. Но в нём чувствовались страсть и преданность футболу. 18 лет на этом посту много говорят о его любви к игре. В противном случае он, наверное, не смог бы столько выдерживать давление общественности, на которое обречён глава топ-клуба.

Считаю Федуна большим футбольным фанатом, который сделал всё возможное, чтобы «Спартак» был на высоте во всех соревнованиях, где бы ни играл», — сказал Навас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сесаром Навасом читайте здесь: