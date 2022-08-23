Сесар Навас: Семаку не нужно орать, чтобы добиться отдачи от игроков. Великолепный тренер

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас вспомнил совместные выступления с Сергеем Семаком за казанскую команду. Ныне 46-летний Семак тренирует «Зенит».

«Сергей был тренером, ещё когда играл. Он дирижировал командой на поле. Семак победитель по натуре, боец, очень умный парень, способный вытащить максимум из каждого одноклубника. Он был лидером раздевалки. Умение управлять раздевалкой — одно из важнейших качеств хорошего тренера. Непросто объединить и зарядить единой целью 25 игроков плюс ещё 25-30 человек персонала — ассистентов, врачей, массажистов и т. д.

На это способен только настоящий лидер. Семак был и остаётся таким. Плюс обладает большими технико-тактическими знаниями и уже достаточно серьёзным опытом. Уже можно сказать, что из Семака получился великолепный тренер. Он относится к тому типу лидеров, которым не нужно жестить или орать, чтобы добиться максимальной отдачи от футболистов.



Видел ли я его кричащим? Да-да! Как прирождённый победитель он ненавидел проигрывать и часто подстёгивал на поле партнёров, чтобы выжать из них максимум и выиграть», — сказал Навас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сесаром Навасом читайте здесь: