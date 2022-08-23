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Обамеянг хочет уйти из «Барселоны» в «Челси», сделку закроют в ближайшие дни

Обамеянг хочет уйти из «Барселоны» в «Челси», сделку закроют в ближайшие дни
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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг намерен покинуть испанский клуб и перейти в лондонский «Челси», который ведёт переговоры о переходе 33-летнего футболиста. Заинтересованность в подписании Обамеянга выражает главный тренер синих Томас Тухель, работавший с габонцем в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Sky Sports Germany.

Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Англии он с января 2018-го играл за другой лондонский клуб — «Арсенал». В Испании же форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал результативную передачу. «Барселона» выручит за его переход € 20 млн + бонусы.

Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:

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