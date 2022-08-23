Тен Хаг не исключил новых покупок «МЮ», клуб потратил летом € 143 млн

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о трансферной политике английского клуба.

«Мы говорили, что хотим привлечь в «Манчестер Юнайтед» нужных игроков. Трансферное окно ещё не закрыто, ты видишь, что требуются не только количество, но и качество», — приводит слова тен Хага журналист Шамон Хафез в «Твиттере».

Нидерландский специалист возглавил команду перед стартом нынешнего сезона. В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» уже потратил € 143 млн на покупку Каземиро («Реал», € 70,65 млн), Лисандро Мартинеса («Аякс», € 57,37 млн) и Тирелла Маласии («Фейеноорд», € 15 млн). Свободным агентом к манкунианцам присоединился полузащитник Кристиан Эриксен.

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