Футболист «Сочи» Ангбан получил разрыв крестообразной связки в матче с «Ростовом»

«Сочи» объявил, что футболист команды Викторьен Ангбан получил серьёзное повреждение в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). У ивуарийского полузащитника диагностировали полный разрыв крестообразной связки правого колена.

«После игры с «Ростовом» Викторьен Ангбан прошёл тщательное обследование. К огромному сожалению, подтвердились самые худшие опасения: у ивуарийца диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена.



В ближайшее время полузащитник сочинцев будет прооперирован в Барселоне, после чего начнёт процесс реабилитации после травмы. Футболисты, персонал и руководство клуба желают игроку здоровья и скорейшего возвращения на поле! Витя, мы с тобой!» — написала пресс-служба «Сочи».