Кристиан Нобоа ретвитнул пост со своим одобрением перехода в ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ретвитнул пост, в котором говорится о желании московского ЦСКА подписать с ним контракт на два года. Также в тексте указано, что Кристиан ответил согласием на этот трансфер.
«ЦСКА хочет подписать Кристиана Нобоа на два года. Игрок уже сказал «Да», — сказано в сообщении. 37-летний эквадорец ретвитнул это сообщение в «Твиттере».
Ранее Нобоа сообщал, что получал конкретные предложения не только от ЦСКА, но и «Зенита», однако его не отпустили из сочинской команды. В ЦСКА работает главным тренером Владимир Федотов, который ранее возглавлял «Сочи».
В нынешнем сезоне Нобоа в шести матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) забил четыре гола и отдал результативную передачу.
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