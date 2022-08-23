Источник: Бейи сегодня попрощается с игроками «МЮ», он уходит в «Марсель» к Жиго

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи сегодня, 23 августа, посетит тренировочную базу английского клуба, чтобы попрощаться с одноклубниками. Ивуариец нынешний сезон закончит в «Марселе», который арендует игрока с обязательным правом выкупа при квалификации в Лигу чемпионов по итогам кампании-2022/2023. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

28-летний Бейи в «Марселе» станет одноклубником бывшего защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго. Эрик выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года и был часто подвержен травмам. В 113 матчах за команду Бейи забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало в 2024 году.

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