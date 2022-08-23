Клопп хотел бы получить нового хавбека в «Ливерпуль», но не уверен в решении клуба
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не знает, изменит ли решение руководство команды по покупке нового полузащитника после травмы Наби Кейта.
«Трудно ответить. Я не тот человек, у кого это нужно спрашивать...
Как тренер, естественно, я хотел бы иметь больше доступных игроков», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
27-летний Кейта в нынешнем сезоне провёл на поле лишь пять минут в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (3:1). В играх английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Фулхэмом» (2:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2) он оставался вне заявки, но был в запасе в матче 2-го тура с «Кристал Пэлас» (1:1), но на поле не вышел.
Какой клуб английской Премьер-лиги больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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