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Клопп хотел бы получить нового хавбека в «Ливерпуль», но не уверен в решении клуба

Клопп хотел бы получить нового хавбека в «Ливерпуль», но не уверен в решении клуба
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не знает, изменит ли решение руководство команды по покупке нового полузащитника после травмы Наби Кейта.

«Трудно ответить. Я не тот человек, у кого это нужно спрашивать...

Как тренер, естественно, я хотел бы иметь больше доступных игроков», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

27-летний Кейта в нынешнем сезоне провёл на поле лишь пять минут в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (3:1). В играх английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Фулхэмом» (2:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2) он оставался вне заявки, но был в запасе в матче 2-го тура с «Кристал Пэлас» (1:1), но на поле не вышел.

Какой клуб английской Премьер-лиги больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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