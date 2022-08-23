Гайич: не приостановлю контракт с ЦСКА, даже если Гвардиола пригласит меня в «Ман Сити»

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался об удачном старте сезона в исполнении армейской команды. Кроме того, футболист заявил, что не приостановит контракт с московским клубом, даже если его пригласят в «Манчестер Сити».
«В чём секрет успеха ЦСКА? Мы просто забиваем больше (улыбается). Мы играем как команда, все движемся к одной цели. Мы должны продолжать двигаться в этом направлении, быть одним целым, и победы придут. Каждый из нас хочет стать чемпионом России.
Легионеры, приостановившие контракты с клубами РПЛ – предатели? Мы должны уважать решение каждого игрока. У каждого из них есть свои причины поступать так. В любом случае нужно уважать всех. Я поддерживаю решение таких легионеров, если оно обосновано чем-то.
Если бы я хотел приостановить контракт, я бы не приезжал сюда. Не могу представить, что сделаю так. Даже если Гвардиола пригласит в «Манчестер Сити»? Да. Если Гвардиола позвонит мне, ему нужно будет заплатить за меня, потому что у меня контракт с ЦСКА. Мы можем только представлять это (улыбается). Моя задача — играть и выкладываться на поле», — приводит слова Гайича «РБ Спорт».
- 23 августа 2022
-
11:50
-
11:34
-
11:32
-
11:27
-
11:26
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
11:04
-
11:01
-
10:51
-
10:45
-
10:42
-
10:33
-
10:28
-
10:20
-
10:15
-
10:13
-
09:59
-
09:58
-
09:51
-
09:45
-
09:43
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:06
-
07:55
-
07:36
-
07:16
-
06:59
-
06:43
-
06:28
-
05:56
-
05:38