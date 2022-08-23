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Гайич: не приостановлю контракт с ЦСКА, даже если Гвардиола пригласит меня в «Ман Сити»

Гайич: не приостановлю контракт с ЦСКА, даже если Гвардиола пригласит меня в «Ман Сити»
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Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался об удачном старте сезона в исполнении армейской команды. Кроме того, футболист заявил, что не приостановит контракт с московским клубом, даже если его пригласят в «Манчестер Сити».

«В чём секрет успеха ЦСКА? Мы просто забиваем больше (улыбается). Мы играем как команда, все движемся к одной цели. Мы должны продолжать двигаться в этом направлении, быть одним целым, и победы придут. Каждый из нас хочет стать чемпионом России.

Легионеры, приостановившие контракты с клубами РПЛ – предатели? Мы должны уважать решение каждого игрока. У каждого из них есть свои причины поступать так. В любом случае нужно уважать всех. Я поддерживаю решение таких легионеров, если оно обосновано чем-то.

Если бы я хотел приостановить контракт, я бы не приезжал сюда. Не могу представить, что сделаю так. Даже если Гвардиола пригласит в «Манчестер Сити»? Да. Если Гвардиола позвонит мне, ему нужно будет заплатить за меня, потому что у меня контракт с ЦСКА. Мы можем только представлять это (улыбается). Моя задача — играть и выкладываться на поле», — приводит слова Гайича «РБ Спорт».

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