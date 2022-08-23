«Валенсия» предложила контракт Кавани, она опережает «Вильярреал» и «Ниццу»
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«Валенсия» предложила контракт по схеме «1+1» уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани, находящемуся в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». По сведениям источника, «летучие мыши» опережают в гонке за подписание 35-летнего футболиста «Вильярреал» и «Ниццу».
Последним клубом Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у Эдинсона истёк 30 июня 2022 года и не был продлён. Ранее форвард также играл за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». На родине Кавани был футболистом «Данубио».
Видеобзор. «Атлетик Б» — «Валенсия». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:
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