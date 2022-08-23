Видеообзор матча Серии А «Сампдория» — «Ювентус»
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Вчера, 22 августа, в матче 2-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Сампдория» принимала на своём поле туринский «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Игра завершилась с ничейным счётом 0:0.
Видеообзор матча Серии А «Сампдория» — «Ювентус»:
Команды нанесли одинаковое количество ударов по воротам друг друга — по 10 (один в створ у «Сампдории» и четыре — у «Ювентуса»). В составе «старой синьоры» весь матч на поле провели летние новички команды — бразильский защитник Бремер и сербский полузащитник Филип Костич.
Таким образом, «Сампдория» набрала за два тура одно очко, «Ювентус» — четыре. В следующем матче генуэзцы сыграют с «Салернитаной», а туринцы — с «Ромой».
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