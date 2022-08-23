Ольга Смородская оценила дебют Артёма Дзюбы в турецком «Демирспоре»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о дебюте нападающего Артёма Дзюбы в турецком клубе «Адана Демирспор». В первом матче 34-летнего россиянина его команда проиграла «Фенербахче» (2:4): Дзюба сумел отличиться.

«Не знаю, становится Дзюба лидером или нет. Но старт у него удачный — я очень за него рада. Желаю ему адаптироваться в новой команде и дальше забивать», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Артём Дзюба подписал контракт с турецкой командой по схеме «1+1». Это первый иностранный клуб в карьере российского нападающего. Ранее он играл за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Зенит».

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