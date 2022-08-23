Marca: защитнику Менди может грозить пожизненное заключение по делу об изнасилованиях

В Англии продолжаются слушания по делу о возможных изнасилованиях защитником «Манчестер Сити» Бенжаменом Менди нескольких девушек. Французский футболист может сесть в тюрьму на срок от 5 до 20 лет, но ему также грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает Marca.

Ранее Менди не признал свою вину ни в одном из девяти обвинений в изнасиловании шести девушек. Прокурор дела Тимоти Крей сообщил присяжным, что футболист запирал двух женщин в комнатах своего особняка и насиловал их.

Подруга девушки, которую, по словам, Менди изнасиловал трижды, сообщила следующее:

«Казалось, что она увидела привидение. Она потеряла сознание. Она казалась мёртвой», — сообщила девушка.

Также девушка сообщила, что начала беспокоиться о своей подруге, когда она исчезла на 20 минут с Менди в его особняке. Она пошла её искать и нашла спускающейся по лестнице.

Marca со ссылкой на Daily Mail добавляет, что две молодые женщины отправились домой, а наутро женщина, обвиняющая Менди в изнасиловании, объяснила подруге, что футболист «Манчестер Сити» обещал не трогать её, если она будет раздеваться на его глазах, но затем «заставил» её лечь на кровать и изнасиловал.

По сведениям источника, наказание, которое грозит Бенжамену Менди, может варьироваться от 5 до 20 лет тюремного заключения, хотя ему также может грозить пожизненное заключение.