Marca: защитнику Менди может грозить пожизненное заключение по делу об изнасилованиях

В Англии продолжаются слушания по делу о возможных изнасилованиях защитником «Манчестер Сити» Бенжаменом Менди нескольких девушек. Французский футболист может сесть в тюрьму на срок от 5 до 20 лет, но ему также грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает Marca.
Ранее Менди не признал свою вину ни в одном из девяти обвинений в изнасиловании шести девушек. Прокурор дела Тимоти Крей сообщил присяжным, что футболист запирал двух женщин в комнатах своего особняка и насиловал их.
Подруга девушки, которую, по словам, Менди изнасиловал трижды, сообщила следующее:
«Казалось, что она увидела привидение. Она потеряла сознание. Она казалась мёртвой», — сообщила девушка.
Также девушка сообщила, что начала беспокоиться о своей подруге, когда она исчезла на 20 минут с Менди в его особняке. Она пошла её искать и нашла спускающейся по лестнице.
Marca со ссылкой на Daily Mail добавляет, что две молодые женщины отправились домой, а наутро женщина, обвиняющая Менди в изнасиловании, объяснила подруге, что футболист «Манчестер Сити» обещал не трогать её, если она будет раздеваться на его глазах, но затем «заставил» её лечь на кровать и изнасиловал.
По сведениям источника, наказание, которое грозит Бенжамену Менди, может варьироваться от 5 до 20 лет тюремного заключения, хотя ему также может грозить пожизненное заключение.
- 23 августа 2022
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