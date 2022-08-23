Сборная России в соцсетях отреагировала на дебютный гол Дзюбы за «Адана Демирспор»

Сборная России в социальных сетях отреагировала на дебютный гол Артёма Дзюбы в составе турецкого клуба «Адана Демирспор». Напомним, 34-летний россиянин был признан лучшим игроком своей команды в матче чемпионата Турции с «Фенербахче» (2:4).
«Поздравляем Артёма Дзюбу с голом в дебютном матче в турецкой Суперлиге. Артём забил в ворота «Фенербахче» на 66-й минуте, но сама игра завершилась победой стамбульской команды со счётом 4:2», — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.
Напомним, Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру до переезда в Турцию Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.
- 23 августа 2022
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