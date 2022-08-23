«Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Роналду — о непопадании в состав на матч с «Ливерпулем»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поговорил с бывшим футболистом команды Роем Кином перед матчем 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем» (2:1). Кин спросил у 37-летнего футболиста, почему его нет в стартовом составе.

«Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — задался ответным вопросом Роналду в эфире Sky Sports.

Роналду провёл на поле в матче с «Ливерпулем» четыре минуты, а его команда без него сумела одержать первую победу в сезоне.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Позднее он был футболистом мадридского «Реала» и «Ювентуса» и вернулся в стан манкунианцев летом 2021-го. Всего за «Манчестер Юнайтед» Роналду в 332 матчах забил 142 мяча и отдал 62 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ». Видеоролик: