Cadena Ser: Кунде сможет бесплатно уйти из «Барселоны» осенью, его подписали за € 50 млн

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде по окончании летнего трансферного окна сможет активировать опцию расторжения контракта с командой, если его не успеют заявить на сезон до 31 августа. Об этом сообщает Cadena Ser. По сведениям источника, такая опция прописана в контракте 23-летнего французского футболиста.

Кунде перешёл в «Барселону» в конце июля из «Севильи» за € 50 млн. Однако он остаётся единственным новичком, которого каталонский клуб не смог заявить на сезон. Сообщалось, что «Барселоне» нужно дополнительно получить около € 20 млн, чтобы Жюль смог войти в заявку.

Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 2 тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.