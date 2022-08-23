Cadena Ser: Кунде сможет бесплатно уйти из «Барселоны» осенью, его подписали за € 50 млн
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде по окончании летнего трансферного окна сможет активировать опцию расторжения контракта с командой, если его не успеют заявить на сезон до 31 августа. Об этом сообщает Cadena Ser. По сведениям источника, такая опция прописана в контракте 23-летнего французского футболиста.
Кунде перешёл в «Барселону» в конце июля из «Севильи» за € 50 млн. Однако он остаётся единственным новичком, которого каталонский клуб не смог заявить на сезон. Сообщалось, что «Барселоне» нужно дополнительно получить около € 20 млн, чтобы Жюль смог войти в заявку.
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 2 тур:
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