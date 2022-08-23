Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унаи Эмери отреагировал на желание «Барселоны» подписать Хуана Фойта

Унаи Эмери отреагировал на желание «Барселоны» подписать Хуана Фойта
Комментарии

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к защитнику команды Хуану Фойту.

«Похоже, «Барселона» заинтересована в Хуане Фойте. Он сказал мне, что счастлив здесь, но я не исключаю, что он уйдёт», — приводит слова Эмери журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

24-летний Фойт — воспитанник аргентинского «Эстудиантеса». В августе 2017 года права на футболиста выкупил «Тоттенхэм». В октябре 2020-го «Вильярреал» арендовал Фойта, а затем выкупил его контракт.

Ранее вице-президент «Вильярреала» Хосе Мануэль Льянес заявил, что «Барселона» сможет приобрести Фойта лишь в случае активации его суммы выкупа.

Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
В «Вильярреале» рассказали лишь об одной возможности для «Барселоны» приобрести Фойта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022