Унаи Эмери отреагировал на желание «Барселоны» подписать Хуана Фойта

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к защитнику команды Хуану Фойту.
«Похоже, «Барселона» заинтересована в Хуане Фойте. Он сказал мне, что счастлив здесь, но я не исключаю, что он уйдёт», — приводит слова Эмери журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
24-летний Фойт — воспитанник аргентинского «Эстудиантеса». В августе 2017 года права на футболиста выкупил «Тоттенхэм». В октябре 2020-го «Вильярреал» арендовал Фойта, а затем выкупил его контракт.
Ранее вице-президент «Вильярреала» Хосе Мануэль Льянес заявил, что «Барселона» сможет приобрести Фойта лишь в случае активации его суммы выкупа.
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:
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