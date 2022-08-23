Эмери — о Кавани в «Вильярреале»: это возможно, он хочет переехать в Испанию

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери заявил, что нападающий Эдинсон Кавани может оказаться в его команде. 35-летний уругваец в настоящее время находится без клуба.
«Я говорил с Эдинсоном Кавани — у нас хорошие отношения. Он хочет приехать в Испанию. Это возможно», — приводит слова Эмери журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «Валенсия» опережает «Вильярреал» и «Ниццу» в борьбе за подписание контракта с Кавани.
Последним клубом Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у Эдинсона истёк 30 июня 2022 года и не был продлён. Ранее форвард также играл за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». На родине Кавани был футболистом «Данубио».
Видеообзор. «Атлетико М» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:
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