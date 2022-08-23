Нобоа: на предложение ЦСКА я ответил «да», но «Сочи» не отпускает меня

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о своём желании перейти в московский ЦСКА. Ранее сегодня 37-летний футболист сделал репост новости о возможном трансфере в ЦСКА. По словам эквадорца, он не скрывает желания присоединиться к армейцам, но «Сочи» его не отпускает.
«Во-первых, я дал это интервью давно. Во-вторых, все знают, что на предложение, которое мне сделал ЦСКА, я ответил «да». Но «Сочи» не отпускает меня. Все знают об этом, это не новость», – приводит слова Нобоа Metaratings.
Напомним, Нобоа ретвитнул пост с текстом: «ЦСКА хочет подписать Кристиана Нобоа на два года, игрок уже сказал «да».
Ранее Нобоа сообщал, что получал конкретные предложения не только от ЦСКА, но и «Зенита», однако его не отпустили из сочинской команды. В ЦСКА работает главным тренером Владимир Федотов, который ранее возглавлял «Сочи».
- 23 августа 2022
-
13:30
-
13:25
-
13:17
-
13:14
-
13:06
-
12:53
-
12:50
-
12:49
-
12:46
-
12:42
-
12:41
-
12:38
-
12:34
-
12:30
-
12:19
-
12:15
-
12:08
-
12:06
-
12:05
-
11:50
-
11:34
-
11:32
-
11:27
-
11:26
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
11:04
-
11:01
-
10:51
-
10:45
-
10:42
-
10:33
-
10:28
-
10:20