Нобоа: на предложение ЦСКА я ответил «да», но «Сочи» не отпускает меня

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о своём желании перейти в московский ЦСКА. Ранее сегодня 37-летний футболист сделал репост новости о возможном трансфере в ЦСКА. По словам эквадорца, он не скрывает желания присоединиться к армейцам, но «Сочи» его не отпускает.

«Во-первых, я дал это интервью давно. Во-вторых, все знают, что на предложение, которое мне сделал ЦСКА, я ответил «да». Но «Сочи» не отпускает меня. Все знают об этом, это не новость», – приводит слова Нобоа Metaratings.

Напомним, Нобоа ретвитнул пост с текстом: «ЦСКА хочет подписать Кристиана Нобоа на два года, игрок уже сказал «да».

Ранее Нобоа сообщал, что получал конкретные предложения не только от ЦСКА, но и «Зенита», однако его не отпустили из сочинской команды. В ЦСКА работает главным тренером Владимир Федотов, который ранее возглавлял «Сочи».