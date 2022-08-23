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В «Барселоне» рассказали подробности товарищеского матча с «Манчестер Сити»

В «Барселоне» рассказали подробности товарищеского матча с «Манчестер Сити»
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Товарищеский матч между «Барселоной» и «Манчестер Сити» в среду, 24 августа, пройдёт под девизом солидарности с людьми, страдающими боковым амиотрофическим склерозом — дегенеративным заболеванием, от которого на данный момент нет лечения. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды на официальном сайте. Послом матча выступит бывший вратарь и тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ, страдающий подобным недугом.

Матч пройдёт в среду, 24 августа, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Начало: 22:30 мск. Болельщики смогут приобрести шарф, 100% выручки с продажи которого пойдут в фонд Лусона. Этот фонд направлен на улучшение качества жизни пациентов с БАС.

«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут благотворительный матч. Видеоролик:

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